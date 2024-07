HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer angesichts eines vermeldeten Hackerangriffs auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Auswirkungen des Vorfalls sollten nicht bedeutend groß werden, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihm gefalle die proaktive Kommunikation, mit der sich das Unternehmen positiv abhebe vom Wettbewerber AnyDesk. Das Produktangebot sei offenbar auch nicht betroffen gewesen./tih/men



