ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns passte Henri Patricot seine Schätzungen am Mittwoch geringfügig an. Nun liege er mit seinen Erwartungen leicht unter dem Konsens von Visible Alpha. Insgesamt stufte er die veröffentlichten Kennziffern als robuster ein als diejenigen der zuletzt eher enttäuschenden Konkurrenz./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 08:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





