Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen UBM von "Add" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel wurde von Analyst Andre Remke leicht von 44,0 auf 41,0 Euro gesenkt.

Die Baader-Experten bestätigen in der aktuellen Studie ihre positive Meinung zu UBM nach der Vorlage starker Halbjahreszahlen. Einerseits rechnen die Analysten weiterhin damit, dass das Ertrags-Momentum im zweiten Halbjahr und möglicherweise auch im nächsten Jahr nachlässt. Andererseits sind sie von der raschen Neuerfindung des Konzerns in den letzten Monaten beeindruckt, um auf das veränderte Marktumfeld zu reagieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 3,48 Euro für 2020, sowie 3,42 bzw. 5,27 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 1,60 Euro für 2020 und 2021 bzw. auf 2,11 Euro für 2022.

Am Montagvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,54 Prozent bei 32,90 Euro.

