NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Nach den Zahlen des ersten Quartals nahm Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie keine bedeutenden Änderungen an seinen Schätzungen für das Finanzinstitut vor. Wie auch bei anderen Banken positionierte er sich wegen der Konjunkturunsicherheiten etwas vorsichtiger für die Entwicklung des Investmentbankings./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 18:32 / BST



