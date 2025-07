FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik der Marke Lamborghini sei imposant, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Vergleich mit Ferrari zeige, wie einfach Lamborghini einen Firmenwert über 15 Milliarden Euro erreichen könne und damit fast ein Drittel der Marktkapitalisierung der Wolfsburger abdecke. Im Optimalfall könne Lamborghini auf mehr als die Hälfte des VW-Werts steigen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 08:17 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.