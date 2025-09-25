Volkswagen Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Vorzugsaktien von Volkswagen von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. VW gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen./ag/edh
