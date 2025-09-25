Volkswagen Aktie

93,10EUR -0,12EUR -0,13%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.09.2025 12:35:42

Volkswagen (VW) vz Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Vorzugsaktien von Volkswagen von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. VW gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Halten
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
93,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
93,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten