Volkswagen (VW) vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen mit Blick auf eine hauseigene Industriekonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Autobauer navigiere durch ein schwieriges Terrain mit dem Fokus auf die Lokalisierung der Produktion, die Bewältigung der Auswirkungen von Zöllen und die Weiterentwicklung seiner Software- und Elektro-Strategien, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen in China sollten in den nächsten 12 bis 18 Monaten Früchte tragen./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

