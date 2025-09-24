Volkswagen Aktie
|92,04EUR
|-0,76EUR
|-0,82%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Buy" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
113,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,74 €
|
Abst. Kursziel*:
21,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,77%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|10:06
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,04
|-0,82%
