NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Market-Perform" belassen. VW habe mit seiner Gewinnwarnung die drei großen deutschen Autobauer in diesem Monat komplett gemacht, schrieb Analyst Stephen Reitman am Freitagabend. Anders als bei BMW erschienen die Gründe bei VW und Mercedes eher absatz- und marktbedingt. Reitman erinnerte daran, dass er bereits Anfang Juli seine VW-Schätzungen gesenkt hatte. Die neuen Ziele seien für das Management hilfreich, die einschneidenden Maßnahmen zu begründen./ag/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.