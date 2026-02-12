CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
|
13.02.2026 00:16:58
$10 Million Exit: Why a Fund Would Walk Away From CoreCivic Despite a $604 Million Quarter
Turiya Advisors Asia Ltd sold its entire position in CoreCivic (NYSE:CXW) during the fourth quarter, according to a February 11 SEC filing, with an estimated transaction value of $9.75 million.According to an SEC filing dated February 11, Turiya Advisors Asia Ltd reported selling all 479,000 shares of CoreCivic in the fourth quarter. The estimated transaction value was $9.75 million.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu CoreCivic Inc Registered Shs
Analysen zu CoreCivic Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CoreCivic Inc Registered Shs
|15,87
|-1,31%
