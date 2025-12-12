Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|
12.12.2025 23:31:01
$100 Invested In Teradyne 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In Teradyne 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teradyne Inc.mehr Nachrichten
|
09.12.25
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teradyne-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teradyne von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
|
26.11.25