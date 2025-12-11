Royal Bank of Canada Aktie
WKN: 852173 / ISIN: CA7800871021
|
12.12.2025 00:15:38
$1000 Invested In Royal Bank of Canada 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Royal Bank of Canada 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten
Analysen zu Royal Bank of Canadamehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Bank of Canada
|141,82
|1,40%
|Royal Bank of Canada 4.9 % Non-Cum 1st Red Pfd Shs Series -BI-
|25,03
|0,12%
|Royal Bank of Canada Non-Cum 1st Red Pfd Shs Series -BF-
|24,98
|-0,04%
|Royal Bank of Canada Non-Cum 1st Red Pfd Shs Series -BH-
|25,00
|0,00%
|Royal Bank of Canada Non-Cum 1st Red Pref Shs Series -BD-
|25,00
|0,04%