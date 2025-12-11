Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen am Donnerstag in Rot

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte kaum verändert.

Der ATX notierte im frühen Handel etwas schwächer und verharrte anschließend auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende schaffte er dann aber doch noch den Sprung ins Plus und ging marginale 0,01 Prozent höher bei 5.129,90 Punkten in den Feierabend.

Marktbeobachter verwiesen auf international zurückhaltende Akteure vor der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung am Abend.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Aktienmarkt eine dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück.

Der DAX pendelte am Morgen in einer engeren Range um die Nulllinie, nachdem er die Sitzung zur Wochenmitte etwas tiefer eröffnete. Letztlich gab er 0,13 Prozent auf 24.130,14 Punkte nach.

Vor der US-Leitzinsentscheidung schalteten die Anleger im DAX am Mittwoch offenbar wieder einen Gang runter. Tags zuvor hatte sich der DAX in seiner Erholung wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der DAX inzwischen wieder etwas.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rechnete bereits mit wenig Bewegung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Schliesslich gehe dieser Börsentag "erst abends richtig los". Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. "Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder, denn Powell wird im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten", erklärte er.

Die Zinsentscheidung erfolgt in einem für die US-Notenbank weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump kräftig Druck auf die Fed aus.

WALL STREET

Nach der am Mittwochabend erfolgten Zinsentscheidung performten die US-Börsen mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 1,05 Prozent fester bei 48.057,87 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging 0,33 Prozent höher bei 23.654,16 Zählern in den Feierabend.

Wie am Markt erwartet worden war hat die US-Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge gesenkt. Weiter rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026. Denn US-Präsident Donald Trump will im kommenden Jahr einen neuen Notenbankchef nominieren. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten massiven Druck auf Powell aus. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, als Favorit für den Posten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich nach der Leitzinssenkung der Fed schwächer.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent ab auf 50.168,27 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen gibt der Shanghai Composite 0,58 Prozent nach auf 3.877,75 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso minimal abwärts: Der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,05 Prozent tiefer bei 25.528,42 Einheiten ein.

Die mit Spannung erwartete Zinssenkung der US-Notenbank am Abend gibt den asiatischen Börsen am Donnerstag zunächst nicht den erhofften Aufschwung. Wie am Markt erwartet worden war, hat die US-Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zudem rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX