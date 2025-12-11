Ethereum - Japanischer Yen

499 379,28
 JPY
-18 797,53
-3,63 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 11.12.2025 07:25:50

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen am Donnerstag in Rot

In Fernost tendieren die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte kaum verändert.

Der ATX notierte im frühen Handel etwas schwächer und verharrte anschließend auf rotem Terrain. Bis zum Handelsende schaffte er dann aber doch noch den Sprung ins Plus und ging marginale 0,01 Prozent höher bei 5.129,90 Punkten in den Feierabend.

Marktbeobachter verwiesen auf international zurückhaltende Akteure vor der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung am Abend.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Aktienmarkt eine dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück.

Der DAX pendelte am Morgen in einer engeren Range um die Nulllinie, nachdem er die Sitzung zur Wochenmitte etwas tiefer eröffnete. Letztlich gab er 0,13 Prozent auf 24.130,14 Punkte nach.

Vor der US-Leitzinsentscheidung schalteten die Anleger im DAX am Mittwoch offenbar wieder einen Gang runter. Tags zuvor hatte sich der DAX in seiner Erholung wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der DAX inzwischen wieder etwas.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rechnete bereits mit wenig Bewegung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Schliesslich gehe dieser Börsentag "erst abends richtig los". Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. "Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder, denn Powell wird im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten", erklärte er.

Die Zinsentscheidung erfolgt in einem für die US-Notenbank weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump kräftig Druck auf die Fed aus.

WALL STREET

Nach der am Mittwochabend erfolgten Zinsentscheidung performten die US-Börsen mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 1,05 Prozent fester bei 48.057,87 Punkten.
Der NASDAQ Composite ging 0,33 Prozent höher bei 23.654,16 Zählern in den Feierabend.

Wie am Markt erwartet worden war hat die US-Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge gesenkt. Weiter rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026. Denn US-Präsident Donald Trump will im kommenden Jahr einen neuen Notenbankchef nominieren. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten massiven Druck auf Powell aus. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, als Favorit für den Posten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich nach der Leitzinssenkung der Fed schwächer.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent ab auf 50.168,27 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen gibt der Shanghai Composite 0,58 Prozent nach auf 3.877,75 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso minimal abwärts: Der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,05 Prozent tiefer bei 25.528,42 Einheiten ein.

Die mit Spannung erwartete Zinssenkung der US-Notenbank am Abend gibt den asiatischen Börsen am Donnerstag zunächst nicht den erhofften Aufschwung. Wie am Markt erwartet worden war, hat die US-Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zudem rechnen die Märkte mit weiteren Lockerungen im Jahr 2026.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
11.12.25 3-D Matrix,Ltd. / Quartalszahlen
11.12.25 Aberdeen International IncShs / Quartalszahlen
11.12.25 Abitare In S.p.A. Az nominativa / Quartalszahlen
11.12.25 ADF Group Inc Subord.Voting / Quartalszahlen
11.12.25 Ain Pharmaciez IncShs / Quartalszahlen
11.12.25 Airship AI Holdings Inc Registered Shs / Hauptversammlung
11.12.25 AMAGASA Co Ltd / Quartalszahlen
11.12.25 Aortech InternationalShs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
11.12.25 BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal)
11.12.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
11.12.25 Investitionen in ausländische Anleihen
11.12.25 RICS Immobilienpreisbilanz
11.12.25 Teilzeitbeschäftigung
11.12.25 Arbeitslosenquote
11.12.25 Beschäftigungsänderung s.a.
11.12.25 Vollzeitbeschäftigung
11.12.25 Erwerbsbeteiligungsquote
11.12.25 Arbeitslosenquote
11.12.25 BSP Zinssatzentscheidung
11.12.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
11.12.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
11.12.25 Zinsentscheidung der SNB
11.12.25 Geldpolitische Lagebeurteilung der SNB
11.12.25 SNB Pressekonferenz
11.12.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
11.12.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
11.12.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
11.12.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
11.12.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
11.12.25 M2 Geldmenge (Jahr)
11.12.25 Neue Kredite
11.12.25 HVPI (Jahr)
11.12.25 HICP (Monat)
11.12.25 Exporte
11.12.25 Handelsbilanz
11.12.25 Importe
11.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
11.12.25 TCMB Zinssatzentscheidung
11.12.25 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
11.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
11.12.25 Monatlicher Marktreport der OPEC
11.12.25 Einzelhandelsumsatz
11.12.25 Zentralbankreserven USD
11.12.25 Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
11.12.25 Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
11.12.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
11.12.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
11.12.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
11.12.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
11.12.25 Handelsbilanz
11.12.25 Exporte
11.12.25 Importe
11.12.25 Internationaler Warenhandel
11.12.25 Warenhandelsbilanz
11.12.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
11.12.25 Großhandelsinventare
11.12.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
11.12.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
11.12.25 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
11.12.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
11.12.25 Wachstum des Exportpreises
11.12.25 Wachstum Importpreis ( Jahr )
11.12.25 Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex
11.12.25 Kreditkartenumsätze (Monat)
11.12.25 Kreditkartenumsätze (Jahr)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen am Donnerstag in Rot
In Fernost tendieren die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen