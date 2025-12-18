Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
18.12.2025 12:15:00
1 Bold Prediction for NuScale Power in 2026
NuScale Power (NYSE: SMR) is an advanced nuclear energy company that's developing small modular reactors (SMRs). Although NuScale isn't the only nuclear company designing a compact reactor, it is the only U.S. company with an SMR design approved by the Nuclear Regulatory Commission (NRC). The company, of course, has yet to ink its first customer. Still, the first-mover advantage in getting a design approved has led the company to be "inundated" with requests from potential customers. That, at least, is what CEO and President John Hopkins said on a second-quarter 2025 conference call. On that same call, he sanguinely forecast that the company would have two or three customers in place by the end of 2025. Fast-forward to today, and the company still doesn't have even one -- at least, not yet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
