NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.04.2026 04:21:00
1 Growth Stock I Think Will Outperform Nvidia Stock Over the Next Decade
It's been a phenomenal run for investors holding shares of AI chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA). The company has enjoyed an unprecedented demand boom, helping its stock soar last year and rise even more in 2026.But what happens if this demand boom goes through a period of consolidation as the market for AI data centers matures? When supply catches up, or if hyperscalers pull back on their massive capital expenditures, Nvidia's pricing power could erode -- and margin compression could follow.That's why, when I look out over the next decade, I'm drawn to a very different kind of growth stock -- one with persistent market share gains, a structural low-cost advantage, and arguably less cyclical risk to its long-term profit margins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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