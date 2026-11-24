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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nvidia mit einem fairen Aktienwert von 240 US-Dollar auf "Kaufen" belassen. Die Rückkehr von Unternehmenschef Jensen Huang nach nur elf Tagen und wohl mit höchster Unterstützung durch US?Präsident Donald Trump sei "äußerst ungewöhnlich" und wohl Jensens herausgehobener Bedeutung für das gesamte US-KI-Ökosystem zu verdanken, schrieb Ingo Wermann am Dienstag. Für den KI-Chiphersteller "dürfte sich seine Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig". Wermann erinnerte daran, dass Huang Anfang Dezember im US-Kongress zu Nvidias Geschäften mit China und zu Exportkontrollen für KI-Chips befragt wird. "Es bleibt spannend!", so das Fazit des Experten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
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Unternehmen:
NVIDIA Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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