Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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29.07.2026 13:34:00
1 Reason I Haven't Bought Figma and Don't See a Scenario Where I Ever Will
The premise is clever enough. Figma (NYSE: FIG) lets members of a team working from different computers -- even working in different locations -- design, edit, and even test user interfaces for mobile apps, websites, and slide decks. Clearly there's demand for such digital tools.There's also a significant challenge this company's business, however, that will never go away. Indeed, the more Figma's business grows, the bigger this challenge gets.Online collaboration tools aren't exactly new, or unique. Platforms like Slack, Dropbox, Microsoft Teams, and Monday.com (just to name a few) are in this category.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
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29.04.26
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19.02.26
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18.02.26
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)