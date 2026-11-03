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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Figma präsentiert Quartalsergebnisse

Figma wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,054 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Figma noch -2,140 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,33 Prozent auf 376,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Figma noch 274,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,287 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,440 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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