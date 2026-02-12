AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|
12.02.2026 10:44:00
1 Reason I'm Never Selling AbbVie Stock
Thirteen years ago, AbbVie (NYSE: ABBV) didn't exist -- at least not as a stand-alone company. It was an important part of Abbott Labs (NYSE: ABT) before being spun off as a separate entity. Today, AbbVie ranks as the world's third-largest healthcare company by market cap.I invested in AbbVie several years ago and have never sold a share. Here's one reason I plan to never sell this pharma stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
