Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
19.12.2025 22:30:00
1 Reason Now Might Be the Perfect Time to Buy Reddit Stock
Reddit's (NYSE: RDDT) stock has nearly doubled since suffering a severe dip in April, bringing the stock's 12-month gain to 25%. The recovery was driven by the company's strong growth in advertising revenue and daily active users. Those signs of strong ad revenue growth are also a big reason the stock is a compelling buy heading into 2026.Reddit is building a trusted brand that people are turning to for answers on various topics, which could benefit the stock over the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redditmehr Nachrichten
|
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
|
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
|
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Schwacher Oktober für Reddit-Aktie - Analyst erwartet aber starke Quartalszahlen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Reddit sues AI search engine Perplexity for scraping its data (Financial Times)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Reddit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)