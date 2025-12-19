Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 22:30:00

1 Reason Now Might Be the Perfect Time to Buy Reddit Stock

Reddit's (NYSE: RDDT) stock has nearly doubled since suffering a severe dip in April, bringing the stock's 12-month gain to 25%. The recovery was driven by the company's strong growth in advertising revenue and daily active users. Those signs of strong ad revenue growth are also a big reason the stock is a compelling buy heading into 2026.Reddit is building a trusted brand that people are turning to for answers on various topics, which could benefit the stock over the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redditmehr Nachrichten