Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 08:29:00

1 Reason Super Micro Computer Could Be a Multimillionaire-Maker Stock

Many companies with the potential to be multimillionaire-makers for investors are fast-growing, cheap, and misunderstood. Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) is at least two of those things. But it will take some time before investors learn whether or not it's misunderstood today.There's no question that Supermicro has grown fast. In its fiscal 2025 (which ended in June), net sales were up nearly 50% year over year, climbing to $22 billion. And the business earned a cool $1 billion in net income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Super Micro Computer Incmehr Nachrichten

Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Super Micro Computer Inc 29,88 0,37% Super Micro Computer Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07:45 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX etwas leichter erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein schwächerer Start ab, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen