Micron Technology Aktie

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

<
24.01.2026 04:31:00

1 Reason Why Now Is a Great Time to Buy Micron Technology

Micron Technology (NASDAQ: MU) has had a strong start to 2026, with its share price already up 39% as of Jan. 22. The growth is largely because of its fantastic financial results, including record revenue of $13.6 billion, a 57% year-over-year increase, in the first quarter of its 2026 fiscal year (which ended Nov. 27, 2025).If you're worried it's too late to invest in Micron, here's one reason why now is still a great time to pick up some shares.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Micron Technology Inc.

Analysen zu Micron Technology Inc.

26.06.25 Micron Technology Overweight Barclays Capital
19.12.24 Micron Technology Buy UBS AG
26.09.24 Micron Technology Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.06.24 Micron Technology Buy UBS AG
