Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
24.01.2026 04:31:00
1 Reason Why Now Is a Great Time to Buy Micron Technology
Micron Technology (NASDAQ: MU) has had a strong start to 2026, with its share price already up 39% as of Jan. 22. The growth is largely because of its fantastic financial results, including record revenue of $13.6 billion, a 57% year-over-year increase, in the first quarter of its 2026 fiscal year (which ended Nov. 27, 2025).If you're worried it's too late to invest in Micron, here's one reason why now is still a great time to pick up some shares.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
20.01.26
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!