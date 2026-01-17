Aviation Holdings Group Aktie
|
17.01.2026 20:15:00
1 Stock I'd Buy Before Archer Aviation
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is an early leader in electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircrafts. The company is currently going through testing and certification processes needed to launch commercial consumer operations, and it's also attracted some attention as a defense play. Through a partnership with defense-tech innovator Anduril, Archer is also developing and testing eVTOL craft for military purposes.Analysts are betting that Archer will make a transition into posting sales this year because potential consumer launches are lined up in Saudi Arabia, Dubai, and other markets. The company also continues to move forward with testing procedures needed to potentially receive operational approval from the Federal Aviation Authority (FAA). Meanwhile, it's possible that defense applications could become an even more powerful performance driver over the next five years.
Analysen zu Archer Ltd.
