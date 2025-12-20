:be Aktie
1 Tech Stock That Should Be on Every Investor's Holiday List
Netflix (NASDAQ: NFLX) has pulled back 29% from its recent highs. Given the streaming leader's strong growth and opportunities ahead, this dip could truly be a gift for investors. Here's why investors should consider adding the stock to their buy list heading into 2026.Image source: Getty Images.The leading video streaming service has continued to report solid growth in revenues and profits. Analysts expect Netflix to report full-year revenue of $45 billion. That would represent a solid year-over-year increase of 15%.
