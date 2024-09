140 neue Azubis und dual Studierende starten bei Henkel ins Berufsleben

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres beginnen heute 140 neue Auszubildende und duale Studierende ihre Karriere bei Henkel. Das Unternehmen bietet erneut eine Ausbildung in insgesamt 30 verschiedenen Berufen dualen Studiengängen in ganz Deutschland an. Dazu gehören Berufe in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik, Verkauf und Einkauf, Gesundheit und Sicherheit sowie im Dienstleistungsbereich. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.