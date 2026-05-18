1847: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

1847 lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1847 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at