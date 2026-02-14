:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
14.02.2026 15:06:00
2 Reasons I'll Be Taking Social Security Long Before Age 70
There's a reason older Americans are often encouraged to claim Social Security as late as possible. Waiting until age 70 to take benefits means scoring boosted monthly checks for life.Specifically, you're entitled to your complete monthly Social Security benefits based on your wage history once you reach full retirement age. And that age is 67 for anyone born in 1960 or later.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!