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26.09.2026 11:50:00
2 Semiconductor Stocks That Could Help Set You Up for Life
The World Semiconductor Trade Statistics organization's Spring 2026 forecast calls for the global chip market to grow by 90% in 2026 to $1.5 trillion, then rise another 27% in 2027 to about $1.9 trillion. That kind of expansion should continue to reward the industry's top suppliers.
Two overlooked semiconductor stocks with the potential to compound in value and help investors build wealth over the long term are Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) and ASML (NASDAQ: ASML).
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