Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften kaum verändert in den Handel einsteigen. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Nach der langen Feiertagspause dürfte es der Wiener Aktienmarkt ruhig angehen lassen.

So tendiert der ATX vorbörslich seitwärts.

Das Umfeld ist recht günstig angesichts steigender Notierungen an den asiatischen Börsen. Daneben rentieren US- und französische 10-jährige Benchmarkanleihen jeweils unter 5 Prozent, auch gibt der Ölpreis nach. Allerdings dürften Anleger nicht zu stark ins Risiko gehen vor den geldpolitischen Entscheidungen der Bank of Japan, der US-Notenbank sowie der EZB in der laufenden Woche. Daneben legen mit Amazon, Alphabet und Microsoft in den kommenden Tagen gleich drei Giganten aus dem Technologiesektor Geschäftszahlen vor. Diese werden vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auf ein positives Echo ist der am Vortag veröffentlichte Börsenprospekt von Anthropic gestoßen. Das KI-Unternehmen stellt für die kommenden Jahre hohe Wachstumsraten in Aussicht.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zurückhalten.

So zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart kaum verändert.

Der DAX dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien ein wenig. Massgeblich für die zuletzt angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte starteten mit Gewinnen in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits höher und verteidigte seine knappen Gewinne bis zum Handelsschluss. Sein Schlussstand: 52.364,02 Punkte (+0,29%).

Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso fester in den Handelstag, kletterte im Verlauf aber weiter in die Gewinnzone. Hier stand letztlich ein Plus von 0,82 Prozent auf 26.169,38 Punkte an der Kurstafel.

Mit einer positiven Tendenz geht die Wall Street in die neue Handelswoche. Etwas stützend wirken die fallenden Ölpreise, auch wenn sich weiter keine Lösung im Iran-Krieg abzeichnet. Auch die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich stabil auf dem zuletzt niedrigeren Niveau. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen hatte in der vergangenen Woche für deutlich nachgebende Renditen gesorgt. Marktteilnehmer verweisen aber darauf, dass die grundlegenden Bedenken über die KI-Investitionen weiter bestehen.

Insgesamt dürfte der Handel aber in ruhigen Bahnen verlaufen. Im Fokus stehen unter anderem die Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ) im Wochenverlauf. Bei der US-Notenbank wird zur Wochenmitte unmittelbar vor den Zwischenwahlen in den USA mit keiner Erhöhung der Zinsen gerechnet. Daher stehen vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad im Blickpunkt. Dem FedWatch-Tool der CME zufolge erwarten Marktteilnehmer weitgehend, dass die US-Notenbank die Zinsen diese Woche unverändert lässt, sehen jedoch eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember.

ASIEN

Asiens Börsen entwickeln sich am Dienstag in verschiedene Richtungen.

So gewinnt der Nikkei 225 stellenweise 1,73 Prozent auf 63.268,37 Punkte.

Derweil ist auf dem chinesischen Festland ein Minus zu sehen: Der Shanghai Composite gibt zeitweise um 1,20 Prozent auf 3.653,28 Einheiten nach.

Auch der Hang Seng in Hongkong verliert zwischenzeitlich 0,79 Prozent auf 23.028,61 Zähler.

Ein stagnierender Ölpreis sorgt zumindest kurzfristig für etwas Erleichterung an den asiatischen Märkten. Allerdings dürften sich Anleger angesichts der bevorstehenden Zahlenflut und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ) zurückhalten.

Übergeordnet dominiert trotzdem weiterhin der Konflikt im Nahen Osten. Zuletzt warnte der Iran vor den Folgen neuerlicher US-israelischer Angriffe. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX