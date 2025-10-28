Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
28.10.2025 15:15:00
2 Stocks to Buy Hand Over Fist Before the Nasdaq Soars Higher in 2026
If you want to own stocks that are massive winners, you most likely need to buy before they become household names. That means buying with a contrarian bent, not after shares have already gone up by 10x in just a few years. Buying Nvidia and Palantir Technologies in 2023 was smart, but you can't necessarily say the same thing about these stocks after rising 1,000% in just a few years' time.Today, investors would do well to avoid overvalued artificial intelligence (AI) stocks that have already catapulted higher. Search instead for underfollowed and undervalued stocks that could become the future Nvidias and Palantirs of the stock market in 2026 and beyond.Nintendo (OTC: NTDOY) and Crocs (NASDAQ: CROX) are two stocks I am buying hand over fist before they could soar higher in 2026. Here's why these are great buys for investors as we head to the end of the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Incmehr Nachrichten
|
30.10.25
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|Ausblick: Nasdaq legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.25
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Nasdaq vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.10.25
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.09.25
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)