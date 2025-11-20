SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
20.11.2025 13:03:38
Walmart ditches NYSE for Nasdaq after 55 years
US multinational cites Nasdaq’s ‘technology-forward’ approach as reason for moving listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!