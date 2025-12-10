Iren Aktie

Iren

WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817

10.12.2025 01:30:00

2 Things Every Iren Investor Needs to know

Most Iren (NASDAQ: IREN) investors probably first heard about the stock this year as its price ramped up more than 1,400% from its April low of $5.12 to a November high of $76.87 on enthusiasm about the Australia-based data center owner/operator's potential to benefit from the need for its services related to artificial intelligence (AI). While the stock price has dropped about 40% since hitting those highs, it is still up 367% for the year.That's a lot of movement for a stock that most investors just learned about, so the volatility can feel quite stressful. However, if you want to hold your Iren shares, want to possibly buy the recent dip, or at least know what to do next, knowing these two details is critical.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

