2 Things Every Iren Investor Needs to know
Most Iren (NASDAQ: IREN) investors probably first heard about the stock this year as its price ramped up more than 1,400% from its April low of $5.12 to a November high of $76.87 on enthusiasm about the Australia-based data center owner/operator's potential to benefit from the need for its services related to artificial intelligence (AI). While the stock price has dropped about 40% since hitting those highs, it is still up 367% for the year.That's a lot of movement for a stock that most investors just learned about, so the volatility can feel quite stressful. However, if you want to hold your Iren shares, want to possibly buy the recent dip, or at least know what to do next, knowing these two details is critical.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

