US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Der ATX wird gemäß vorbörslicher Indikationen stabil erwartet.

Der Wiener Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Handel starten. Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürften sich Anleger weiter zurückhalten. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt an den Märkten als ausgemacht. Allerdings könnte es eine größere Zahl an Abweichlern geben. Im Blick dürften allerdings vor allem die begleitenden Kommentare von Fed-Chairman Jerome Powell stehen. Analysten halten es für möglich, dass Powell hohe Hürden für weitere Zinssenkungen hervorheben wird, was auf eine Pause im Zinssenkungszyklus hindeutete.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag weiterhin zurückhalten.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart seitwärts.

Der DAX bleibt vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar in Warteposition. Bereits tags zuvor war der DAX knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten. Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Nun tut die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed ihr Übriges. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der DAX aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet.

WALL STREET

Anleger am US-Aktienmarkt warteten auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

Der Dow Jones vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und schloss 0,45 Prozent tiefer bei 47.739,32 Punkten.

Der NASDAQ Composite drehte ins Minus und beendete den Montagshandel 0,14 Prozent schwächer bei 23.545,90 Zählern.

"Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber. Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets sprach gar vom "Weg des geringsten Widerstands".

Nach dem Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte hat die Fed allerdings noch immer nur wenige und obendrein zum Teil stark verspätete Konjunkturdaten für ihre Entscheidungsfindung zur Verfügung. Ob das Fehlen wichtiger Daten zu einer geldpolitischen Lockerung animiert oder eher für ein Stillhalten spricht, sei unklar, gab Experte Patrick Franke von der Landesbank Helaba zu Bedenken. Der Markt überschätze die Wahrscheinlichkeit einer vorweihnachtlichen Zinssenkung. Allerdings sei mittelfristig sowieso unwichtig, ob die Zinsen im Dezember oder erst im Januar sinken würden.

ASIEN

In Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu erkennen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,14 Prozent höher bei 50.655,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland hingegen gibt der Shanghai Composite 0,35 Prozent nach auf 3.910,29 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steckt Verluste von 1,20 Prozent auf 25.459,68 Einheiten ein.

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Teilnehmer verweisen auf die erneute Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar gilt eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher, wichtiger werden allerdings die begleitenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Denn der weitere geldpolitische Kurs der Fed sei angesichts fehlender neuer US-Konjunkturdaten alles andere als sicher, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX