Geändert am: 09.12.2025 08:16:34

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Der ATX wird gemäß vorbörslicher Indikationen stabil erwartet.

Der Wiener Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Handel starten. Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürften sich Anleger weiter zurückhalten. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt an den Märkten als ausgemacht. Allerdings könnte es eine größere Zahl an Abweichlern geben. Im Blick dürften allerdings vor allem die begleitenden Kommentare von Fed-Chairman Jerome Powell stehen. Analysten halten es für möglich, dass Powell hohe Hürden für weitere Zinssenkungen hervorheben wird, was auf eine Pause im Zinssenkungszyklus hindeutete.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag weiterhin zurückhalten.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart seitwärts.

Der DAX bleibt vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar in Warteposition. Bereits tags zuvor war der DAX knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten. Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Nun tut die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed ihr Übriges. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der DAX aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet.

WALL STREET

Anleger am US-Aktienmarkt warteten auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

Der Dow Jones vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und schloss 0,45 Prozent tiefer bei 47.739,32 Punkten.
Der NASDAQ Composite drehte ins Minus und beendete den Montagshandel 0,14 Prozent schwächer bei 23.545,90 Zählern.

"Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber. Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets sprach gar vom "Weg des geringsten Widerstands".

Nach dem Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte hat die Fed allerdings noch immer nur wenige und obendrein zum Teil stark verspätete Konjunkturdaten für ihre Entscheidungsfindung zur Verfügung. Ob das Fehlen wichtiger Daten zu einer geldpolitischen Lockerung animiert oder eher für ein Stillhalten spricht, sei unklar, gab Experte Patrick Franke von der Landesbank Helaba zu Bedenken. Der Markt überschätze die Wahrscheinlichkeit einer vorweihnachtlichen Zinssenkung. Allerdings sei mittelfristig sowieso unwichtig, ob die Zinsen im Dezember oder erst im Januar sinken würden.

ASIEN

In Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu erkennen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,14 Prozent höher bei 50.655,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland hingegen gibt der Shanghai Composite 0,35 Prozent nach auf 3.910,29 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steckt Verluste von 1,20 Prozent auf 25.459,68 Einheiten ein.

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Teilnehmer verweisen auf die erneute Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar gilt eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher, wichtiger werden allerdings die begleitenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Denn der weitere geldpolitische Kurs der Fed sei angesichts fehlender neuer US-Konjunkturdaten alles andere als sicher, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
09.12.25 17 Education & Technology Group incorporation Sponsored American Depositary Receipt / Quartalszahlen
09.12.25 Abeo SA / Quartalszahlen
09.12.25 Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs / Quartalszahlen
09.12.25 Actia group / Hauptversammlung
09.12.25 Aerovironment IncShs / Quartalszahlen
09.12.25 American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued / Quartalszahlen
09.12.25 Argenta Silver Corp Registered Shs / Hauptversammlung
09.12.25 Arqit Quantum Incorporation Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
09.12.25 Geldmenge M2+CD (Jahr)
09.12.25 BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
09.12.25 Unternehmensvertrauen der National Australia Bank
09.12.25 Geschäftskonditionen der National Australia Bank
09.12.25 Unemployment rate
09.12.25 Verbrauchervertrauen
09.12.25 Zinsentscheidung der RBA
09.12.25 RBA Rate Statement
09.12.25 RBA Monetary Policy Statement
09.12.25 RBA Press Conference
09.12.25 Consumer Spending Volume
09.12.25 Consumer Price Index n.s.a (YoY)
09.12.25 Machine Tool Orders (YoY)
09.12.25 Importe (Monat)
09.12.25 Handelsbilanz
09.12.25 Exporte (Monat)
09.12.25 Aktuelles Konto
09.12.25 Handelsbilanz
09.12.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
09.12.25 Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
09.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
09.12.25 Außenhandelsbilanz
09.12.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
09.12.25 Währungsreserven
09.12.25 Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
09.12.25 Auktion 3-monatiger Letras
09.12.25 Auktion 9-monatiger Letras
09.12.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
09.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
09.12.25 Haushaltsausgleich
09.12.25 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
09.12.25 Handelsbilanz
09.12.25 Kerninflation
09.12.25 Unbereinigte Inflationsrate
09.12.25 12-monatige Inflation
09.12.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
09.12.25 Redbook Index (Jahr)
09.12.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
09.12.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
09.12.25 JOLTS Stellenangebote
09.12.25 JOLTS Stellenangebote
09.12.25 Thailändischer Verfassungstag
09.12.25 USDA WASDE-Bericht
09.12.25 10-Jahres Note Auktion
09.12.25 Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich)
09.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
09.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
09.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
09.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
09.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
09.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
09.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
09.12.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
09.12.25 Ankünfte von Besuchern

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 888,45 -18,55 -0,64
Baumwolle 0,64 0,02 2,93
Bleipreis 1 961,35 -6,65 -0,34
Dieselpreis Benzin 1,61 0,00 0,12
EEX Strompreis Phelix DE 86,60 -0,85 -0,97
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,81 -0,10 -2,08
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 183,43 -6,36 -0,15
Haferpreis 2,78 -0,09 -3,22
Heizölpreis 60,50 -0,26 -0,43
Holzpreis 547,00 7,50 1,39
Kaffeepreis 3,96 -0,12 -3,00
Kakaopreis 4 000,00 56,00 1,42
Kohlepreis 97,05 -0,20 -0,21
Kupferpreis 11 692,65 47,90 0,41
Lebendrindpreis 2,27 0,08
Mageres Schwein Preis 0,82 0,01 0,80
Maispreis 4,38 0,02 0,34
Mastrindpreis 3,36 -0,03 -1,00
Milchpreis 15,91 -0,03 -0,19
Naphthapreis (European) 516,86 -4,73 -0,91
Nickelpreis 14 702,50 -15,00 -0,10
Orangensaftpreis 1,53 0,05 3,48
Palladiumpreis 1 462,00 -14,00 -0,95
Palmölpreis 4 055,00 -36,00 -0,88
Platinpreis 1 640,50 -11,00 -0,67
Rapspreis 476,75 0,25 0,05
Reispreis 10,12 -0,03 -0,30
Silberpreis 58,00 -0,19 -0,33
Sojabohnenmehlpreis 303,10 -0,50 -0,16
Sojabohnenpreis 10,92 -0,02 -0,21
Sojabohnenölpreis 0,51 0,02
Super Benzin 1,66 0,00 -0,24
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 189,25 -2,75 -1,43
Zinkpreis 3 255,65 34,00 1,06
Zinnpreis 40 424,00 148,00 0,37
Zuckerpreis 0,15 -
Ölpreis (Brent) 62,43 -0,06 -0,10
Ölpreis (WTI) 58,77 -0,11 -0,19

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 046,01 0,07%
Dow Jones 47 739,32 -0,45%
NASDAQ Comp. 23 545,90 -0,14%
S&P 500 6 846,51 -0,35%
NIKKEI 225 50 655,10 0,14%
Hang Seng 25 765,36 -1,23%
ATX 5 099,68 0,35%
Shanghai Composite 3 924,08 0,55%

Börse aktuell - Live Ticker

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

