Allbirds Aktie
WKN DE: A40J6S / ISIN: US01675A2087
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19.04.2026 00:17:00
2 Things to Know About the Allbirds Pivot Into AI
It'll be one of the most bizarre headlines you'll read in 2026. Allbirds (NASDAQ: BIRD), the eco-friendly sneaker brand once valued at more than $4 billion, announced it is leaving the shoe business entirely and making a full pivot into artificial intelligence infrastructure. Allbirds will sell its remaining intellectual property and shoe assets to American Exchange Group and rebrand as NewBird AI. It's not exactly a natural or expected move into AI, but the stock still shot up more than 500% on the news. Investors really need to know two things about this skyrocketing jump.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Allbirds
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16.04.26
|Allbirds-Aktie mit Mega-Kurssprung nach radikalem KI-Pivot - doch ist das Plus von 582 Prozent gerechtfertigt? (finanzen.at)
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30.03.26
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16.03.26
|Erste Schätzungen: Allbirds A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Allbirds A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Allbirds A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Allbirds
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