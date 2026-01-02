NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
02.01.2026 10:25:00
2 Top Stocks to Double Up on Right Now
Investors have been encouraged to double down on stocks they own that are down, but it can also be a smart move to add to stocks you own, even when you already have gains in them. This is an often overlooked strategy, but one that can be effective.Let's look at two growth stocks you can double up on right now.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!