NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.01.2026 10:25:00

2 Top Stocks to Double Up on Right Now

Investors have been encouraged to double down on stocks they own that are down, but it can also be a smart move to add to stocks you own, even when you already have gains in them. This is an often overlooked strategy, but one that can be effective.Let's look at two growth stocks you can double up on right now.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten