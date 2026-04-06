Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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06.04.2026 21:18:00
3 factors that could get software stocks going again after a brutal stretch
It may not be a quick turnaround for the software sector, but here are three themes investors should monitor as they consider whether to re-engage.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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