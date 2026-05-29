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Geändert am: 29.05.2026 08:16:45

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: ATX im Plus erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden fester erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendierte am Donnerstag tiefer.

Der ATX hatte gut behauptet gestartet und verbuchte dann im weiteren Verlauf Verluste. Letztlich schloss er 0,87 Prozent tiefer bei 6.042,44 Punkten.

Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Freitag starten. Es stützt die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran. Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Dell. Die Aktie schoss um fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren sowie bekannt gewordene Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende etwas zulegen.

Entsprechend zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Sitzungsstart von seiner positiven Seite.

Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den DAX wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Mit Kursgewinnen würde das Barometer wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten. Die positiven Signale im Iran-Krieg hatten am Vorabend einigen US-Indizes bereits erneute Rekorde beschert und auch in Asien zumeist die Kurse angetrieben.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich heute in Grün.

Der Dow Jones Industrial gewann zum Handelsstart minimal, rutschte anschließend jedoch direkt ins Minus ab. Im Tagesverlauf wechselte er mehrfach die Richtung. Schlussendlich ging er minimale 0,05 Prozent höher bei 50.668,39 Punkten aus der Sitzung.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging knapp höher in die Sitzung und fiel danach ebenfalls direkt in die Verlustzone. Anschließend konnte er jedoch Gewinne verzeichnen und den Tag 0,91 Prozent stärker bei 26.917,47 Zählern beenden.

Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer NASDAQ 100 und NASDAQ Composite Index erreichten im Tagesverlauf Höchststände.

Für den Donnerstagshandel ließ sich an der Wall Street ein teilweise wechselhafter Handel beobachten. Neue US-Militärschläge gegen den Iran belasteten die Stimmung und dämpften die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen. Diese Entwicklungen spiegelten sich prompt in wieder anziehenden Ölpreisen wider, was die volatile Tendenz am Energiemarkt nach den deutlichen Verlusten des Vortages fortsetzte.

Wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtete, haben Unterhändler der USA und des Irans eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen erzielt. Diese Informationen wurden inzwischen auch aus Branchenkreisen bestätigt. Damit der Deal rechtskräftig wird, steht allerdings noch die finale Genehmigung durch US-Präsident Donald Trump aus.

ASIEN

Die asiatischen Börsen steuern mehrheitlich auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu.

So zieht der Nikkei 225 stellenweise kräftige 2,72 Prozent auf 66.453,69 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,63 Prozent auf 4.072,64 Stellen.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Dort notiert der Hang Seng unterdessen 0,91 Prozent höher bei 25.233,80 Zählern.

Angesichts neuer Hinweise auf eine Lösung im Nahost-Konflikt geht es an den Börsen in Fernost überwiegend aufwärts. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen.

Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Das meldete die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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