Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
09.11.2025 19:58:00
3 Fantastic Growth Opportunities for Eli Lilly That Go Beyond GLP-1 Drugs
If you're buying Eli Lilly (NYSE: LLY) stock today, odds are, it's because of its highly popular and successful GLP-1 drugs, Mounjaro and Zepbound. The former is approved to treat diabetes, while the latter is approved for weight loss. These drugs have generated billions in revenue for the company, and they are still in their early growth stages.But while GLP-1 may be the flashiest and most exciting reason to invest in Eli Lilly, the business is far bigger than that. There are three other amazing growth opportunities for the business to tap into in the long run, which, if they pay off, could make the seemingly expensive stock look like a steal of a deal in the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten
Analysen zu Eli Lillymehr Analysen
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|807,00
|1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.