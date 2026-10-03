Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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03.10.2026 13:44:00
3 Millionaire-Maker Quantum Computing Stocks Wall Street Isn't Talking About
Quantum computing could be the next big wave in tech, and investors don't need to wait for the technology to be ready for mainstream use to find companies that could deliver life-changing gains from it. IonQ (NYSE: IONQ), D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS), and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) could provide outsize returns to those who get in before quantum computing becomes a much bigger story on Wall Street.
IonQ is attempting to become more than just a quantum computer maker. It's building a broader quantum platform spanning computing, networking, and security.
One of the biggest recent developments was its acquisition of SkyWater Technology, which allows IonQ to expand into semiconductor manufacturing and gives it a stronger edge as quantum systems grow more sophisticated. In the wake of the deal, IonQ raised its 2026 revenue guidance range to $450 million to $460 million, including SkyWater's contribution.
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