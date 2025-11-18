NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
18.11.2025 11:30:00
3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
He may only be weeks away from stepping down as Berkshire Hathaway's chief executive and chief stock picker.For the time being though, Berkshire's holdings are still ultimately Warren Buffett's picks, and as such are worth considering for your portfolio as well.Three of them stand out among the rest right now, with one recent surprise addition making its way into the mix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten