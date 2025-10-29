Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
|
29.10.2025 11:45:00
3 Reasons to Buy Carnival Stock Like There's No Tomorrow
One of the most overlooked stories on the stock market in the last few years may be the success of the cruise industry, which has delivered a roaring comeback after being largely paralyzed for more than a year by the pandemic.While much investor attention has been focused on artificial intelligence stocks, a basket of the three major cruise stocks, Carnival (NYSE: CCL), Royal Caribbean (NYSE: RCL), and Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH), would have crushed both the broad-market S&P 500 index and the tech-heavy Nasdaq-100.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Carnival plc
|22,30
|-1,15%
|Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh
|22,40
|4,67%
