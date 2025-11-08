IonQ Aktie

IonQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.11.2025 10:44:00

3 Reasons to Buy IonQ Stock Like There's No Tomorrow

There's good news and bad news for investors interested in IonQ (NYSE: IONQ). The good news is that the stock is more than 30% below its all-time high set last month. The bad news is that IonQ's shares have skyrocketed more than 10x over the last three years.No, I didn't mix up the good and bad news. It's too late for investors to profit from the huge gains that IonQ has delivered over the last few years. However, the recent sell-off could present a great opportunity to scoop up shares of this quantum computing pioneer. Here are three reasons to buy IonQ stock like there's no tomorrow.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten

Analysen zu IonQmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IonQ 44,60 -9,72% IonQ

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen