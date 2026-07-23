3M präsentierte Quartalsergebnisse

3M hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,65 Prozent auf 32,85 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,96 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at