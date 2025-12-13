Lyft Aktie

WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049

13.12.2025 16:43:00

4 Major Highlights Investors Should Know About Lyft as 2025 Ends

Lyft (NASDAQ: LYFT) entered 2025 with a lot to prove. The company spent years defending its relevance against a much larger competitor, struggling to generate consistent cash flow, and fighting the perception that it lacked scale. But as the year closes, Lyft looks meaningfully different: stronger, more disciplined, and more strategic than at any point since its initial public offering.Here are the four biggest highlights from 2025 that investors should know to help them make better decisions for 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
