Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lyft wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Lyft 39 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,70 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lyft 1,52 Milliarden USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 43 Analysten durchschnittlich bei 6,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
