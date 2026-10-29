Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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29.10.2026 09:48:00

5 Quantum Computing Stocks Investors Should Be Watching in 2027

For many years, quantum computing was little more than a weird, niche lab project that investors read about, but that relatively few bought into. 2026 changed that. A wave of companies went public through mergers and listings, and names most people ignored a year ago now carry market values in the billions. Some of them build actual quantum computers. Others make the lasers, chips, and security tools that those machines need.

Here are five I think deserve a spot on your quantum computing stock list heading into 2027, with what each company is doing and where the trouble spots are.

Image source: Getty Images.

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