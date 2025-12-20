Safe Aktie

Safe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.12.2025 11:15:00

6 Ultra-High-Yield Dividend Stocks for Safe Income in 2026 and Beyond

The dividend yield on the S&P 500 is near its record low at around 1.1%. That's making it more challenging to find stocks with attractive yields without taking on too much risk. However, there are still some appealing income options out there. Here are six stocks with big-time yields that can provide you with safe income in 2026 and beyond.Image source: Verizon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Safemehr Nachrichten