Zip Aktie
WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307
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27.05.2026 13:52:00
7-Zip: Hochriskante Lücke erlaubt Einschleusen von Schadcode
Das populäre Packprogramm 7-Zip enthält eine Schwachstelle, die das Einschleusen von Schadcode ermöglicht. Ein Update steht bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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