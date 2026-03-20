REDWOOD Aktie

REDWOOD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJDB / ISIN: PLCMPLX00014

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20.03.2026 19:00:03

A bet on Bill Ackman’s new listing is complex

The hedge fund manager is seeking to extend his Pershing Square portfolio in multiple vehiclesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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