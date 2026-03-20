BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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20.03.2026 19:00:03
A bet on Bill Ackman’s new listing is complex
The hedge fund manager is seeking to extend his Pershing Square portfolio in multiple vehiclesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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